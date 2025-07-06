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06 июля 2025 в 19:34

Минтай еще не был таким нежным и сочным — все благодаря хитрому соусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в сливочно-горчичном соусе получается нежным и сочным. Секрет в ароматной заливке с чесноком и зеленью. Простой рецепт, а результат — как в ресторане.

Ингредиенты:

  • минтай — 500 г;
  • сливки — 250 мл;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • горчица обычная — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зеленый лук — 5–6 перьев;
  • соль, паприка, специи — по вкусу;
  • мука — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Минтай разморозить, нарезать, посыпать специями.
  2. Обжарить рыбу по 3 минуты с каждой стороны.
  3. На той же сковороде обжарить чеснок и лук.
  4. Добавить сливки, горчицу, куркуму и муку.
  5. Вернуть рыбу, тушить 10 минут под крышкой.

Подавать с картофелем или рисом. Нежная рыба в ароматном соусе — такое блюдо понравится всем!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
рыба
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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