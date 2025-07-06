Минтай еще не был таким нежным и сочным — все благодаря хитрому соусу

Минтай еще не был таким нежным и сочным — все благодаря хитрому соусу

Минтай в сливочно-горчичном соусе получается нежным и сочным. Секрет в ароматной заливке с чесноком и зеленью. Простой рецепт, а результат — как в ресторане.

Ингредиенты:

минтай — 500 г;

сливки — 250 мл;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

горчица обычная — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

зеленый лук — 5–6 перьев;

соль, паприка, специи — по вкусу;

мука — 1 ч. л.

Приготовление:

Минтай разморозить, нарезать, посыпать специями. Обжарить рыбу по 3 минуты с каждой стороны. На той же сковороде обжарить чеснок и лук. Добавить сливки, горчицу, куркуму и муку. Вернуть рыбу, тушить 10 минут под крышкой.

Подавать с картофелем или рисом. Нежная рыба в ароматном соусе — такое блюдо понравится всем!

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