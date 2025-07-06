Минтай еще не был таким нежным и сочным — все благодаря хитрому соусу

Минтай в сливочно-горчичном соусе получается нежным и сочным. Секрет в ароматной заливке с чесноком и зеленью. Простой рецепт, а результат — как в ресторане.
Ингредиенты:
- минтай — 500 г;
- сливки — 250 мл;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- горчица обычная — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- зеленый лук — 5–6 перьев;
- соль, паприка, специи — по вкусу;
- мука — 1 ч. л.
Приготовление:
- Минтай разморозить, нарезать, посыпать специями.
- Обжарить рыбу по 3 минуты с каждой стороны.
- На той же сковороде обжарить чеснок и лук.
- Добавить сливки, горчицу, куркуму и муку.
- Вернуть рыбу, тушить 10 минут под крышкой.
Подавать с картофелем или рисом. Нежная рыба в ароматном соусе — такое блюдо понравится всем!
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