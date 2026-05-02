02 мая 2026 в 07:36

Шашлык из красной рыбы дорого? Докажу обратное с этим рецептом — вкусная экономия

Фото: D-NEWS.ru
Даже если семга кажется слишком дорогим удовольствием, не спешите отказываться от идеи. Возьмите горбушу или кету, и с правильным маринадом они заиграют новыми красками. Этот рецепт — универсальный ключ к сочной рыбе на гриле, независимо от вашего бюджета.

Что понадобится

1 кг филе красной рыбы, 1 лимон, 1 ст. л. меда, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. соли, тимьян, перец чили, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. горчицы, 2 ст. л. пасты мисо, 1 ч. л. аджики, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. сумаха.

Как я готовлю

Рыбу размораживаю в холодильнике 6–8 часов. Нарезаю порционными кусками по 200 г. Цедру лимона тру, сок выжимаю. Смешиваю с медом, соевым соусом и маслом. Добавляю соль, тимьян. Заливаю рыбу маринадом на 20–30 минут.

Разжигаю мангал, жду, пока угли прогорели без открытого пламени. Промокаю рыбу бумажным полотенцем, выкладываю решетку, смазанную маслом. Жарю по 7–10 минут с каждой стороны.

Варианты маринада:

  • Острый: чили, чеснок, горчица + соевый соус;

  • Пикантный: растопленное масло, мисо, аджика;

  • Классический: лимон, оливковое масло, тимьян, сумах.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Общество
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году
Общество
Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка
Общество
Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка
Сколько мариновать мясо, овощи и грибы: полный гайд — от свинины до вешенок
Семья и жизнь
Сколько мариновать мясо, овощи и грибы: полный гайд — от свинины до вешенок
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

