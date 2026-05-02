Шашлык из красной рыбы дорого? Докажу обратное с этим рецептом — вкусная экономия

Даже если семга кажется слишком дорогим удовольствием, не спешите отказываться от идеи. Возьмите горбушу или кету, и с правильным маринадом они заиграют новыми красками. Этот рецепт — универсальный ключ к сочной рыбе на гриле, независимо от вашего бюджета.

Что понадобится

1 кг филе красной рыбы, 1 лимон, 1 ст. л. меда, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. соли, тимьян, перец чили, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. горчицы, 2 ст. л. пасты мисо, 1 ч. л. аджики, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. сумаха.

Как я готовлю

Рыбу размораживаю в холодильнике 6–8 часов. Нарезаю порционными кусками по 200 г. Цедру лимона тру, сок выжимаю. Смешиваю с медом, соевым соусом и маслом. Добавляю соль, тимьян. Заливаю рыбу маринадом на 20–30 минут.

Разжигаю мангал, жду, пока угли прогорели без открытого пламени. Промокаю рыбу бумажным полотенцем, выкладываю решетку, смазанную маслом. Жарю по 7–10 минут с каждой стороны.

Варианты маринада:

Острый: чили, чеснок, горчица + соевый соус;

Пикантный: растопленное масло, мисо, аджика;

Классический: лимон, оливковое масло, тимьян, сумах.

