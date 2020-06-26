Минпросвещения заявило о получении аттестатов всеми выпускниками школ в РФ

https://static.news.ru/photo/15ea19ea-b7ad-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Все выпускники 11-х классов школ в России получили свои аттестаты об основном общем образовании.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ, ссылаясь на слова главы ведомства Сергея Кравцова, передаёт ТАСС.

Министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах РФ выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, — говорится в сообщении.

Накануне врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что практически все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, ЕГЭ в этом году сдают 714 тысяч выпускников школ, в пунктах сдачи экзаменов будут присутствовать более 12 тысяч медицинских работников, которые будут проводить бесконтактную термометрию выпускников и определять, стоит ли их допускать до экзамена в случае повышенной температуры.

Очные выпускные вечера решено провести в 12 регионах России, ещё 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что некоторые регионы уже провели такие торжества, а в ряде случаев там, где всё-таки решено собраться вместе, праздник прощания со школой был перенесён на август.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к выпускникам школ с напутственной речью в субботу, 27 июня. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обращение пройдёт в формате видеоконференции.