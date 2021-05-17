Минпросвещения выявило серьёзные проблемы в программах по истории

https://static.news.ru/photo/77eae0ae-b70a-11eb-a9e6-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Минпросвещения России по поручению президента Владимира Путина проверило школьные программы по истории. В 70% из них были выявлены серьёзные проблемы, требующие исправления. Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства «Большая перемена РФ».

В ведомстве пояснили, что было проверено две с половиной тысячи программ. В большей части из них информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда других исторических событий была неполной или отсутствовала вовсе.

По итогам мониторинга принято решение разработке новых базовых рабочих программ для преподавания истории. Кроме того, ведомство займётся повышением квалификации педагогов и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.

Преподавание истории в школе — важный инструмент воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения страны. Этот процесс пронизывает всю систему обучения, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Путин в ходе послания Федеральному собранию возмутился тем, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва.

Публицист Роман Газенко заявил, что за созданием многих «вредных» учебников, раскритикованных президентом, стоит Институт всеобщей истории РАН, который на протяжении многих лет получал гранты фондов американского инвестора Джорджа Сороса.