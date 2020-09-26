Минпросвещения утвердило перечень учебников для школ и колледжей

https://static.news.ru/photo/cb97a514-ffdd-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Министерство просвещения РФ утвердило федеральный перечень из 1555 учебников, рекомендованных для школ и колледжей. Список будет актуален в течение пяти лет. Раньше при публикации подобных списков срок его действия не ограничивался.

Как сообщил Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена», в перечне отдельно отмечены учебники для углубленного изучения предметов и обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для изданных для республик пособий будет указан язык.

Ранее министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу крайне нелестно отозвался о современных учебниках географии. По его мнению, они несопоставимы со старыми учебниками, поэтому им необходимо рецензирование РГО. Он считает, что на сегодняшний день многих издателей больше волнует прибыль, чем содержание учебников. В связи с этим, как рассказал Шойгу, Русское географическое общество попросило Министерство просвещения предусмотреть механизм рецензирования учебников специалистами РГО.