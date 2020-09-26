Минпросвещения утвердило перечень учебников для школ и колледжей

Министерство просвещения РФ утвердило федеральный перечень из 1555 учебников, рекомендованных для школ и колледжей. Список будет актуален в течение пяти лет. Раньше при публикации подобных списков срок его действия не ограничивался.
Как
Ранее министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу крайне нелестно отозвался о современных учебниках географии. По его мнению, они несопоставимы со старыми учебниками, поэтому им необходимо рецензирование РГО. Он считает, что на сегодняшний день многих издателей больше волнует прибыль, чем содержание учебников. В связи с этим, как рассказал Шойгу, Русское географическое общество попросило Министерство просвещения предусмотреть механизм рецензирования учебников специалистами РГО.
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