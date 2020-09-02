Шойгу резко раскритиковал российские учебники географии

https://static.news.ru/photo/f3146e6c-ecf8-11ea-a4c2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Министр обороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу крайне нелестно отозвался о современных учебниках географии.

По его мнению, они несопоставимы со старыми учебниками, поэтому им необходимо рецензирование РГО, передаёт РИА Новости. По словам Шойгу, он читает много старых изданий по географии и истории.

Тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес, — заявил глава РГО.

По его мнению, на сегодняшний день многих издателей больше волнует прибыль, чем содержание учебников. В связи с этим, как рассказал Шойгу, Русское географическое общество попросило Министерство просвещения предусмотреть механизм рецензирования учебников специалистами РГО.

Потому что у нас учёные, академики, представляющие специализированные институты, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения РФ намерено разработать правила проверки электронного контента для школьников на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и создать каталог рекомендуемых ресурсов.