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Задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская, обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совенршённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её.

По словам адвоката правозащитной организации «Зона права» Татьяны Молокановой, действия силовика могут быть квалифицированы по статье УК «превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств», пишет «Новая газета»....