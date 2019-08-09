Министерство природных ресурсов и экологии Омской области и сотрудники ветеринарной службы выясняют причину массовой гибели чаек в регионе.
По словам пресс-секретаря ведомства Татьяны Ковальской, мёртвые птицы были найдены на берегу Иртыша в посёлке Новоомский.
Она уточнила, что прибывшие на место специалисты возьмут пробы для исследования, передаёт
Ранее News.ru писал, что неравнодушные британцы обнаружили странную ярко-оранжевую птицу на трассе в пригороде Лондона. Она не могла летать, и люди решили отвезти её в центр реабилитации диких животных Tiggywinkles. Как впоследствии оказалось, это была обычная чайка, просто измазанная в карри.