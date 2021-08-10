Минобрнауки выступило за равные права для привитых и непривитых студентов

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал вузы обеспечить одинаковые права привившимся и не привившимся от коронавируса учащимся. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов. Недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки, — заявил Фальков.

Он также добавил, что для качественного проведения мероприятий против коронавируса вузам нужна более точная статистика о вакцинированных студентах.

Ранее Госдума раскритиковала за нарушение конституционных прав учащихся предложение Минобрнауки перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих отвод по медицинским показаниям.

Обязательной вакцинации для студентов нет, но глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует им привиться, чтобы прекратить пандемию.