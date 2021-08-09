В ГД раскритиковали идею о переводе на удалёнку непривитых студентов
Сергей Попов
Сергей Попов
13:49, 09 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рекомендация Минобрнауки о переводе на дистанционное обучение студентов, не привившихся от коронавируса, нарушает их конституционные права. Об этом в своём Telegram-канале написал зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.
Он напомнил министерству слова президента Владимира Путина о том, что вакцинация от COVID-19 является сугубо добровольной.
Исходя из этого, я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создаёт нездоровый прецедент, — отметил парламентарий.
Он добавил, что «идея разделять студентов на касты» из-за вакцинации нелогична и «попросту вредна».
Ранее сообщалось, что в Минобрнауки порекомендовали вузам перевести непривившихся студентов на удалёнку и установить особый режим посещения ими учебных корпусов. Кроме того, в ведомстве сочли целесообразным раздельное проведение экзаменов для вакцинированных студентов и тех, кто не прошёл эту процедуру.