Вузам порекомендовали перевести непривитых студентов на удалёнку

Минобрнауки рекомендует вузам перевести на дистанционное обучение студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих отвод по медицинским показаниям. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что для переведённых на удалёнку учащихся следует ввести особый режим посещения учебных корпусов.

Для привитых или переболевших коронавирусом в последние полгода студентов рекомендовано организовать очный режим обучения. При этом в ведомстве назвали целесообразным раздельное проведение экзаменов для вакцинированных и непривившихся студентов.

Что касается иностранных студентов, то в министерстве предложили вузам организовать их вакцинацию от COVID-19 за свой счёт.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что от учащихся вузов не будут требовать прохождения вакцинации в обязательном порядке. Он также отметил, что иностранные студенты, имеющие полисы ОМС, при желании могут привиться за свой счёт.

В общежития министерство разрешило заселять вузам только привитых студентов. В ведомстве подчеркнули, что учебные заведения несут ответственность за их жизнь и здоровье при освоении образовательной программы.