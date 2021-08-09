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Минобрнауки не станет требовать от студентов обязательной вакцинации

14:18, 08 августа 2021
Минобрнауки не станет требовать от студентов обязательной вакцинации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство науки и высшего образования России не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет, — заявил он в эфире.

Фальков отметил, что при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Они могут привиться за свой счёт.

Он также сообщил, что вакцинацию иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы. По его словам, Минобрнауки уже озвучило такую рекомендацию университетам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса для студентов российских вузов не является обязательной процедурой, однако им рекомендуется привиться. 

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