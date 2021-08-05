Попова рассказала об обязательной вакцинации от COVID-19 для студентов

Вакцинация от коронавируса для студентов российских вузов не является обязательной процедурой, однако им рекомендуется привиться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Обязательности для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант, для того чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями, — сказала Попова.

В настоящее время вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Для этого используются четыре вакцины отечественного производства: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что в России стабилизируется ситуация с распространением COVID-19. Этому прежде всего способствует снижение количества заражений в регионах из первой тройки по уровню заболеваемости — Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.