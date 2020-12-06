Минобрнауки обсудит помощь иностранным студентам с ректорами вузов

https://static.news.ru/photo/0d023c64-37bd-11eb-8878-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: Минобрнауки России/vk.com

Министерство науки и высшего образования РФ намерено обсудить с ректорами высших учебных заведений страны дополнительные меры поддержки студентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В первую очередь речь пойдёт об иностранцах.

Мы буквально на этой неделе будем с российскими ректорами со всеми обсуждать, какие меры дополнительной социальной поддержки мы можем оказать, иностранным [студентам] в первую очередь, ну и конкретно по странам сейчас работаем, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Министр уточнил, что сейчас ведомство старается организовать работу со студентами из-за рубежа, которые не могут попасть в Россию в связи с введёнными многими странами ограничениями на международное транспортное сообщение. Минобрнауки пытается решить проблему через филиалы учебных заведений, представительства Россотрудничества и партнёрские вузы, добавил Фальков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 37% вузов РФ перешли на дистанционный формат обучения. По словам Фалькова, практику онлайн-занятий взяли на вооружение 478 учебных заведений.