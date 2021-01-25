Минобрнауки анонсировало возврат вузов к очному обучению

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Большинство российских вузов в скором времени вернётся к очному формату обучения. Как поясняет глава Минобрнауки Валерий Фальков, эпидемиологическая ситуация в большинстве городов РФ позволяет пойти на такой шаг.

В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах это позволяет. И я очень надеюсь, что когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками, — заявил Фальков на онлайн-встрече с участниками конкурса «Студент года».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции российские учебные заведения уже долгое время функционируют дистанционно. Однако благодаря постепенному снятию ограничений к очному обучению уже смогли вернуться школы во всех регионах РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, аналогичное пожелание в ходе общения с российскими студентами выразил и президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что действующие сейчас ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, являются временными и скоро студенты смогут вернуться к очному обучению и окунуться в неповторимую и увлекательную университетскую атмосферу. Путин подчеркнул, что продолжается вакцинация от коронавируса, а российский препарат от COVID-19 зарегистрирован уже в 13 странах мира.