https://static.news.ru/photo/3f84402e-70e4-11ea-9e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возведение многофункциональных военных медцентров продвигается с опережением графика, сообщили в пресс-службе Минобороны. Первый объект, который находится в Нижнем Новгороде, планируется сдать уже к 20 апреля.

По данным ведомства, работы ведутся круглосуточно в трёхсменном режиме. В настоящее время на всех 16 строительных площадках завершена заливка фундамента. Начался монтаж зданий.

В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко-мест, — сообщил заместителя министра обороны Тимур Иванов.

Он подчеркнул, что все центры, оснащённые всем необходимым оборудованием, будут готовы к середине мая, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров, на которые ранее были выделены средства. По словам министра обороны Сергея Шойгу, эти объекты планируется возвести в два этапа. До 30 апреля построить восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. До 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми.