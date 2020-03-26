https://static.news.ru/photo/55ec6916-6f42-11ea-a115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров, на которые ранее были выделены средства.

Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции, — сказал он на заседании правительства РФ.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, эти объекты планируется возвести в два этапа. До 30 апреля построить восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. До 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми, передаёт ТАСС.

Ранее на строительство этих центров власти выделили Министерству обороны 8,8 млрд руб. Деньги поступили из резервного фонда правительства на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Возводимые на базе модульных конструкций медицинские центры должны будут оказывать помощь пациентам из числа военнослужащих.

Кроме того, специальные отделения для лечения инфицированных коронавирусом уже подготовлены в 32 госпиталях Минобороны.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время строительство инфекционного центра из модульных блоков идёт в Новой Москве. В его возведении заняты специалисты 35 строительных компаний. Он займёт территорию в 43 га. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек.