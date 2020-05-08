Минобороны объявило о завершении строительства Главного храма ВС РФ

https://static.news.ru/photo/c5488076-91f0-11ea-9a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: hram.mil.ru

В подмосковном парке «Патриот» завершилось строительство Главного храма Вооружённых сил РФ. Открытие собора, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, отложили из-за пандемии коронавируса.

Минобороны опубликовало видеохронологию возведения храма.

Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Таким образом, он станет третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Все детали храма связаны с цифрами, которые так или иначе отсылают к событиям Великой Отечественной войны. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров, в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы составила 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.