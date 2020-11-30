Минфин перечислил 10 млрд рублей на выплаты медикам в регионах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минфин России перечислил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты в текущем году врачам и работникам медицинских учреждений, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами.

Как говорится в сообщении ведомства, дотации «распределены между регионами исходя из расчётной доли объёма выплат медицинским работникам, произведённых ранее».

Средства были выделены из резервного фонда правительства и направлены 84 субъектам.

NEWS.ru писал, что правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.

Ранее медики Хабаровского края заявили о невыплате за работу с больными COVID-19. По данным администрации региона, Минздрав Хабаровского края ежедневно получает до десятка обращений от медработников об отсутствии федеральных выплат за работу с коронавирусными больными в октябре 2020 года.