Минестроне — как джаз: правила есть, но импровизация приветствуется. Собираем лучший итальянский суп

Минестроне — как джаз: правила есть, но импровизация приветствуется. Собираем лучший итальянский суп

Минестроне — это не просто суп, а кулинарная поэма об изобилии. Классическое итальянское блюдо, где сезонные овощи, ароматные травы и оливковое масло создают гармонию вкусов, которая не требует мясного бульона для насыщенности.

Что понадобится

Горох сухой — 100 г, чечевица красная — 50 г, рис круглозерный — 30 г, крупа пшеничная — 30 г, картофель — 2 шт. (средние), морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, баклажан — 1 шт. (небольшой), кольраби — 100 г, тыква — 150 г, помидоры черри — 10 шт., масло оливковое — 3 ст. л., лавровый лист — 2 шт., смесь итальянских трав (сухих) — 1 ч. л., базилик свежий — несколько веточек, соль, перец черный молотый — по вкусу, вода фильтрованная — 2 л.

Как я готовлю

Горох замачиваю 4–6 часов, промываю. Варю с чечевицей, рисом и пшеничной крупой в 2 л воды 30 минут. Овощи режу: картофель и баклажан кубиками, кольраби и тыкву ломтиками, морковь кружочками.

В суп добавляю картофель, после закипания — баклажан, кольраби, тыкву. Лук и чеснок пассерую на масле, добавляю морковь, жарю 5 минут. Перекладываю в кастрюлю. Добавляю черри, лавровый лист, травы, соль, перец. Варю 10–12 минут. Подаю с маслом и базиликом.