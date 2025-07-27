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27 июля 2025 в 15:23

«Мимоза» с ананасами: классика с изюминкой! Добавки просят все!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мимоза» с ананасами — это не просто салат, а настоящая революция вкуса! Классический рецепт с тунцом и яичными слоями приобретает новые оттенки благодаря сладковатым ананасам и пикантному сыру. Ананасовый сироп, в котором маринуется лук, смягчает его резкость и добавляет тонкую фруктовую ноту. Этот салат — идеальный компромисс для тех, кто любит традиционные блюда, но не против вкусных экспериментов. Нежная структура, красивая подача и гармоничное сочетание ингредиентов сделают вашу «Мимозу» звездой любого застолья.

2 картофелины и 1 морковь отварите в мундире до готовности, остудите и очистите. 2 яйца сварите вкрутую. Половину луковицы нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в 1 ст. л. ананасового сиропа на 15 минут. 100 г ананасов нарежьте кубиками, 150 г тунца разомните вилкой. Натрите на крупной терке картофель, морковь, яичные белки и 80 г сыра. Желтки отдельно разомните вилкой. Выкладывайте слоями: картофель (смазать майонезом), тунец, лук (без маринада), ананасы, морковь, сыр, белки. Каждый слой промазывайте майонезом. Верх украсьте крошкой желтков и охладите салат 2 часа перед подачей.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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