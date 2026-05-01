01 мая 2026 в 13:32

Салат к шашлыку? Ни слова больше — вот идеальный рецепт, который украсит мясо с мангала

Фото: D-NEWS.ru
Истинная кулинарная элегантность часто рождается из минимализма. Этот салат — тому подтверждение: всего два главных героя, редис и огурец, здесь вступают в идеальный дуэт.

Что понадобится

Для салата: редис — 200-250 г, огурцы свежие — 200-250 г, лук зеленый — 3-4 перышка.

Для заправки: масло оливковое — 3 ст. л., сок лимонный — 1 ст. л., горчица дижонская — 1 ч. л., мед — 0.5 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Редис тщательно моем, обрезаем ботву и корешки. Огурцы моем и обрезаем кончики. Нарезаем оба овоща максимально тонкими, равными по размеру кружками.

Зеленый лук моем, обсушиваем, удаляем корешки и тонко шинкуем как белую, так и зеленую часть, добавляя к овощам.

Для заправки в небольшой банке с плотной крышкой соединяем оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, мед, соль и перец. Энергично встряхиваем в течение 30 секунд до получения однородной эмульсии.

Поливаем салат приготовленной заправкой, аккуратно перемешиваем и сразу подаем, чтобы сохранить идеальную текстуру и хруст.

Проверено редакцией
Читайте также
Поиски Усольцевых: последние новости 1 мая, могли ли их убить, новые версии
Академик Чумаков раскрыл детали создания российских вакцин от рака
Натираю сыр на терке и в духовку — улетные конфетки за 10 минут сытнее и вкуснее любой пиццы
Режу пекинку, добавляю ложку уксуса, специи — и на ночь в холодильник: утром ем маринованную капусту
Россиянам объяснили, чем опасно бесконтрольное употребление разных напитков
Дмитрий Демичев
На Украине рассекретили содержание новых пленок Миндича
Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры
В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе
Семь человек пострадали при пожаре в российском городе
Шары с сигаретами «атаковали» Польшу
Директора НАБУ уличили в преступных связях с Тимошенко
Раскрыты смертельные риски от Bubble Tea
Россиянам перед праздниками раскрыли лучший маринад для шашлыков
Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск
Священник раскрыл, какой труд осуждают в РПЦ
Боснию и Сербию уличили в продолжении поставок оружия Киеву
Потап и Настя Каменских объявили о разводе
«Динамо» лишилось спортивного директора
«Пентагон лжет»: в Иране раскрыли, сколько США потратили на войну
«Оставлю при себе»: Прилепин высказался о блокировке Telegram
Прилепин заявил, что знает истинный мотив убийства Дарьи Дугиной
ВС России стерли в пыль пункт управления дронами ВСУ под Волчанском
Раскрыта сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Поездка по башкирской трассе закончилась для водителя «засадой» и обстрелом
Россиянам рассказали, как безопасно отдохнуть в майские праздники
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
