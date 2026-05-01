Салат к шашлыку? Ни слова больше — вот идеальный рецепт, который украсит мясо с мангала

Истинная кулинарная элегантность часто рождается из минимализма. Этот салат — тому подтверждение: всего два главных героя, редис и огурец, здесь вступают в идеальный дуэт.

Что понадобится

Для салата: редис — 200-250 г, огурцы свежие — 200-250 г, лук зеленый — 3-4 перышка.

Для заправки: масло оливковое — 3 ст. л., сок лимонный — 1 ст. л., горчица дижонская — 1 ч. л., мед — 0.5 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Редис тщательно моем, обрезаем ботву и корешки. Огурцы моем и обрезаем кончики. Нарезаем оба овоща максимально тонкими, равными по размеру кружками.

Зеленый лук моем, обсушиваем, удаляем корешки и тонко шинкуем как белую, так и зеленую часть, добавляя к овощам.

Для заправки в небольшой банке с плотной крышкой соединяем оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, мед, соль и перец. Энергично встряхиваем в течение 30 секунд до получения однородной эмульсии.

Поливаем салат приготовленной заправкой, аккуратно перемешиваем и сразу подаем, чтобы сохранить идеальную текстуру и хруст.