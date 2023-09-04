Милонов вступился за девушек, надевших никаб в московском метро Милонов: мужчина абсолютно неправ, что он докопался до девушек в никабе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Мужчина, осудивший девушек в никабе в московском метро, абсолютно неправ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, необходимо с пониманием относится к традиционной одежде мусульман, которые составляют часть населения РФ.

Считаю, что мужчина абсолютно неправ, что он докопался до человека. Девушка была одета в религиозную одежду, которая может не вписывается в его понимание, но это не его дело. Часть населения России является мусульманами, и их традиционная одежда отличается от нашей, — сказал Милонов.

Депутат осудил агрессивное отношение к женщинам любой религии и отметил, что мужчине стоит принести извинения за недостойное поведение, а затем отправиться к православному священнику, который разъяснит, что так вести себя категорически нельзя. Милонов добавил, что приведенный случай — пример не шариата, а религиозного человека, выражающего послушание скромностью в одежде.

Инцидент в метро Москвы произошел в минувшую пятницу, 1 сентября. Мужчина оказался недоволен тем, что две пассажирки были одеты в никаб. Он потребовал, чтобы они носили «нормальную одежду». Однако другие пассажиры не согласились с его заявлением и принялись защищать девушек. В ответ на это недовольный мужчина обвинил их в толерантности. Депутат Госдумы Олег Леонов призвал сотрудников полиции подробно изучить этот случай и дать ему соответствующую оценку.