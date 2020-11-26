Милонов назвал хамством появление в продаже «ковидных» ёлочных игрушек

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Появление в интернет-магазинах новогодних украшений в тематике коронавируса раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий считает, что нужно ограничить продажу таких товаров из-за того, что это может обидеть людей, чьи близкие стали жертвами опасного заболевания.

Это безобразие, хамство и наглость. Нужно, конечно, строго ограничить их продажу. Для большинства людей, которые пережили коронавирус и поправились, это может быть весело. Но нужно задуматься о тех, кто умер, чьи близкие умерли, насколько это может быть болезненно для этих людей видеть подобного рода украшения, — сказал Милонов порталу «Москва 24».

В преддверии новогодних праздников магазины в Сети начали продавать ёлочные игрушки, посвящённые главному событию уходящего 2020 года — пандемии COVID-19. Например россиянам предлагают украсить ёлки фигурками Санта-Клауса в медицинской маске или рулоном туалетной бумаги.

Милонов отметил, что такое желание повеселиться не совсем уместно и равноценно тому, чтобы «купить на новогоднюю елку украшения в виде венков или гробов».

Обратите внимание, сколько людей умерло от пандемии, и можно представить, сколько людей будет шокировано подобного рода игрушками, — негодует Милонов.

В середине ноября парламентарий и сам заразился COVID-19. По его словам, температура во время болезни у него поднималась до 38,5 градуса и отсутствовало обоняние. Милонов тогда рассказывал, что сразу понял, что у него коронавирус, а тестирование подтвердило его догадки.

В среду известный своим негативным отношением к горячительным напиткам депутат внезапно выступил против запрета на продажу алкоголя в Новый год. Несмотря на то что в новогодние каникулы традиционно возрастает количество случаев алкогольных отравлений, Милонова считает, что гораздо важнее бороться с первопричиной этих отравлений, чем вводить полный запрет на продажу спиртного. Первопричиной, по мнению парламентария, является контрафактный алкоголь, продажи которого могут только увеличиться из-за ограничительных мер, писал NEWS.ru.