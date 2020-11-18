Милонов заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Виталий Милонов ушёл на самоизоляцию.
Парламентарий
Депутат почувствовал недомогание несколько дней назад. У него поднималась температура до 38,5 градуса и пропало обоняние. Госпитализация Милонову пока не требуется.
На прошлой неделе я занимался развозкой продуктов — помощь врачам и выздоравливающим. Полагаю, там и подхватил заразу, — рассказал агентству парламентарий.
Милонов уточнил, что во время самоизоляции он остаётся в служебной квартире.
Ранее коронавирусную инфекцию выявили у нового министра транспорта РФ Виталия Савельева, передавал NEWS.ru. Глава ведомства также перешёл в режим самоизоляции. В Минтрансе рассказали, что обязанности министра будет исполнять руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.