08 октября 2025 в 06:02

Микроволновка может быть опасной: 6 продуктов, которые категорически запрещено греть — спасаем себя и технику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Микроволновая печь давно стала незаменимым кухонным помощником, но некоторые продукты категорически нельзя в нее ставить. Вот список, который нужно обязательно запомнить.

Сырые яйца в скорлупе взрываются из-за неравномерного нагрева. Молоко образует перегретые участки, опасные для употребления.

Тем временем острый перец выделяет капсаицин, вызывающий жжение в глазах и дыхательных путях. Майонез при нагреве выделяет канцерогены. Виноград может воспламениться. Сосиски, помидоры и другие продукты в плотной оболочке взрываются при нагреве.

Также очень важно правильно выбирать посуду: запрещена металлическая, хрустальная, с позолотой, из фольги. Пластик выделяет вредные вещества. Используйте только специальную стеклянную посуду.

Ранее сообщалось, что не стоит переживать, если вдруг почуяли неприятный запах в холодильнике, а времени на генеральную уборку нет. Существует простое решение этой проблемы.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
