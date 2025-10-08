Микроволновка может быть опасной: 6 продуктов, которые категорически запрещено греть — спасаем себя и технику

Микроволновая печь давно стала незаменимым кухонным помощником, но некоторые продукты категорически нельзя в нее ставить. Вот список, который нужно обязательно запомнить.

Сырые яйца в скорлупе взрываются из-за неравномерного нагрева. Молоко образует перегретые участки, опасные для употребления.

Тем временем острый перец выделяет капсаицин, вызывающий жжение в глазах и дыхательных путях. Майонез при нагреве выделяет канцерогены. Виноград может воспламениться. Сосиски, помидоры и другие продукты в плотной оболочке взрываются при нагреве.

Также очень важно правильно выбирать посуду: запрещена металлическая, хрустальная, с позолотой, из фольги. Пластик выделяет вредные вещества. Используйте только специальную стеклянную посуду.

