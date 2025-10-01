Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 07:09

Вонь из холодильника сводит с ума, а времени на уборку нет: обычное мыло спасет ситуацию

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Не стоит переживать, если вдруг почуяли неприятный запах в холодильнике, а времени на генеральную уборку нет. Существует простое решение этой проблемы.

Хозяйственное мыло точно спасет в борьбе с запахами. Просто натрите его на терке или измельчите на небольшие кусочки и выложите на тарелку.

Разместите импровизированный освежитель на любой полке холодильника, и мыло начнет действовать как природный адсорбент.

Этот простой прием поможет быстро устранить нежелательные ароматы и сохранить свежесть продуктов без лишних хлопот.

Ранее сообщалось: когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

