Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/bdab6992-a117-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек может заразиться новой коронавирусной инфекцией через продукты питания, если их потрогал заражённый, заявил микробиолог Евгений Плисов.

Заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно, — объяснил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Он подчеркнул, что инфекция не может передаваться через партию упакованной еды.

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тыс. умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.