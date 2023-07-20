Психолог рассказал, почему не все успешные люди счастливы Психолог Лабковский: богатство не имеет смысла, если человеку плохо

Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему счастье не зависит от социального статуса и банковского счета. По его словам, золото и бриллианты не имеют смысла, если человеку плохо. Стать счастливыми могут лишь те люди, которые понимают, чего они хотят, и выбирают это, сказал специалист. Лабковский пояснил в блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что человек может считать себя успешным, только когда он счастлив.

Меня часто спрашивают, что такое успешность. Все люди как считают? Карьера, достаток, деньги, огромная квартира, шикарный Rolls-Royce, всякие курорты, акции, ценные бумаги, банковские счета... Это все не успешность. Успешность — это когда вы счастливы и от жизни получаете удовольствие. Когда вы будете счастливы, считайте, что вы успешны! — заявил Лабковский.

Психолог призвал родителей воспитывать детей не просто богатыми и успешными людьми, а в первую очередь счастливыми. По мнению Лабковского, несчастливый человек «в обывательском понимании в общем-то бедный».

К сожалению, многие люди не понимают, чего они хотят. Да ладно хотят! Что они чувствуют. Нравится ли им профессия, мечтают ли они о детях или это голос социума, нужна ли им своя квартира или их мечта — ездить по миру и снимать новую в каждой стране, — добавил психолог.

Ранее певица Глюк’oZa рассказала, как психологи помогли ей сохранить 17-летний брак. По словам артистки, справляться с кризисами в отношениях с мужем ей пришлось с помощью психологов и собственных детей. Благодаря им артистка поняла, что у нее с супругом много общего, а для развода должно произойти что-то действительно серьезное.