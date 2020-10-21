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Михаил Ефремов выплатил по миллиону троим потерпевшим в деле о ДТП

14:04, 21 октября 2020
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Мосгорсуд

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, выплатил по миллиону рублей потерпевшим в этом деле. Об этом сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин.

Компенсации выплачены троим потерпевшим. О готовности передать им деньги прямо в зале суда защита Ефремова заявляла ещё 20 октября, когда в Мосгорсуде проходило рассмотрение апелляции на приговор артисту. Рассмотрение жалоб, к слову, было отложено до 22 октября — за это время родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова должны ознакомиться с результатами независимой экспертизы, сообщает телеканал «360».

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годами лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.

Как писал NEWS.ru, во время слушания по апелляции прокуратура сочла необоснованным заявление о том, что на Ефремова оказывал давление его бывший адвокат Эльман Пашаев. В то же время сам актёр, когда был оглашён приговор, допустил, что если бы его защищал не Пашаев, то срок наказания мог бы быть меньше.

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