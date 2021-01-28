Михаил Ефремов нашёл работу в белгородской колонии

https://static.news.ru/photo/7eca465c-617a-11eb-9f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, нашёл работу в белгородской колонии. Он устроился в пошивочный цех.

Артист работает за швейной машинкой. Его задачей является вшивание молний в одежду. Сам он позитивно отнёсся к своей новой деятельности, сообщает MK.RU.

Актёр к новой специальности относится с юмором и даже придумал по этому поводу шутку, мол, в цехе он играет роль Зевса — мечет молнии, правда, только в одежду, — пишет издание.

Ранее СМИ рассказывали, что Ефремов рассматривает возможность создать в колонии театр. Но, поясняет источник, на данный момент он об этом не задумывается, поскольку ещё не успел освоиться в колонии. При этом он стал гораздо больше читать, он посвящает этому очень много времени. Он дружелюбен и дисциплинирован, а также старается поддерживать здоровье после перенесённой болезни.

ДТП с участием актёра произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием адвоката Эльмана Пашаева, и тем самым только усугубил ситуацию. Новые защитники Ефремова подали апелляцию, которая была частично удовлетворена — приговор был смягчён до 7,5 года.

NEWS.ru писал, что актёр Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию в центре Москвы, виновником которой стал его отец. Через несколько дней после ДТП он навещал родителя. Никита подчеркнул, что ему важно любить его, несмотря ни на что — это не значит оправдывать. Он признался, что и сам мог бы оказаться в такой ситуации, поскольку некогда злоупотреблял спиртными напитками.