27 февраля 2026 в 13:28

Мидии в сырном соусе: не ищите свежие, покупайте замороженные и сразу в сковородку — через 15 минут ужин готов

Фото: D-NEWS.ru
Мидии в сырном соусе — быстрый вариант изысканного горячего блюда. Не ищите свежие мидии, покупайте замороженные и сразу в сковородку — через 15 минут ужин будет готов.

Вкус получается изысканным: сами мидии остаются мягкими и сочными, с легким привкусом моря, который идеально оттеняет чеснок и нежная сметанно-сырная заправка с пряными нотками перца.

Для приготовления понадобится: 500 г очищенных замороженных мидий, 2-3 зубчика чеснока, 200 г сметаны (20%), 100 г твердого сыра, соль, черный перец, зелень (укроп или петрушка) для подачи.

Рецепт: замороженные мидии выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте мелко рубленый чеснок, соль и перец. Готовьте на среднем огне, пока мидии не разморозятся и не выпарится почти вся выделившаяся жидкость (обычно 5 минут). Затем влейте сметану, тщательно перемешайте. Убавьте огонь до минимума и тушите 2-3 минуты. Добавьте тертый сыр и, помешивая, дождитесь его полного расплавления и загустения соуса. Снимите с огня, посыпьте рубленой зеленью. Готово.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в сметане. С этим рецептом сухое филе превращается в обалденное горячее.

