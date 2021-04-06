МИД объяснил задержание иностранных журналистов у колонии Навального

https://static.news.ru/photo/c121c910-96ec-11eb-ad56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел прокомментировало задержание корреспондентов американского телеканала CNN возле исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

По данным ведомства, журналисты находились на проезжей части, что и стало причиной задержания.

По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились среди прочих на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению, — заявили в департаменте информации и печати МИД.

Там сообщили, что силовики потребовали от сотрудников СМИ отойти с дороги, так как они мешали работе ИК-2 и проезду машин, однако те отказались. Также журналисты не показали свои аккредитационные карты, передаёт РИА Новости.

После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов. В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела, — добавили в министерстве.

Возле колонии с утра 6 апреля началась акция врачей, которые требуют от руководства учреждения допустить к Навальному врачей. Силовики задержали на акции девятерых человек. Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, два человека в медицинских халатах и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса.

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.