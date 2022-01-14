МГУ заявил о давлении со стороны семьи 9-летней студентки Тепляковой

МГУ заявил, что семья девятилетней студентки Алисы Тепляковой оказывает «беспрецедентное давление» на факультет психологии, сообщает РИА Новости.

Речь идёт о разного рода претензиях со стороны родителей первокурсницы Алисы Тепляковой в адрес учебного заведения, которое не может публично раскрыть все детали происходящего, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных.

Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е. В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов, — цитирует агентство официальное сообщение пресс-службы факультета, где учится девочка.

Также в сообщении вуза говорится, что «из-за конфиденциальности персональных данных» учебное заведение «не может представить объективную картину происходящего», чем и злоупотребляют старшие Тепляковы.

В заявлении факультет призвал Тепляковых-родителей соблюдать нормы устава вуза и локальных нормативных актов МГУ, которые требуют проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу вуза.

Ранее отец девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой в беседе с NEWS.ru заявил, что зря отучился в школе 10 лет и что все его дети планируют поступать в МГУ, когда немного подрастут.