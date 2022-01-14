«Все наши дети будут поступать в МГУ»: Тепляков о будущем семьи

Отец девятилетней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой в беседе с NEWS.ru заявил о том, что зря отучился в школе 10 лет, а также раскрыл, что все его дети планируют поступать в МГУ, когда немного подрастут. Евгений добавил, что не боится возможного буллинга в отношении его детей, так как, по его мнению, сама ситуация уникальна, так же как и умственные способности малолетних вундеркиндов.

— Евгений, у вас такое количество детей, и все обучаются по интересным программам, планируют ли они, так же как и Алиса, поступать в университеты?

— Конечно, планируют. Мы обязательно будем поступать в МГУ в будущем, все дети наши. Посмотрим, поступят или нет, но поступать будут обязательно — это их право как граждан Российской Федерации. В зависимости от того, как они справятся со вступительными экзаменами, они либо поступят туда, либо не поступят.

— А вы спрашивали у них, на какую специальность они хотят поступать?

— Конечно, общался, у нас очень разносторонняя семья, очень много специальностей рассматривают. Дети хотят получать много знаний. Вы поймите, мы учим детей, даём им знания.

— Вы не боитесь, что в будущем на них, возможно, будет оказываться некий прессинг из-за историй, которые сейчас освещают СМИ?

— Нет, конечно, это уникальная ситуация, уникальные дети. Вы пытаетесь сказать чушь, которую говорят все эти психологи, мол, посидите в песочнице, а то будут проблемы. Уважаемые психологи, Ольга Васильева пошла в пять лет в первый класс. В то время в СССР шли с семи. Она окончила десятилетку в 15 лет. Сейчас она президент Российской академии образования. Я вам просто говорю, посмотрите этот факт — это крупный федеральный чиновник. У человека объективно всё очень хорошо, и таких примеров в России огромное количество.

— Если бы у вас была возможность вернуться назад во времени, вы бы снова пошли в школу?

— Я бы ускорился, несомненно. Я и Наташа пошли в школу в шесть лет в разных местах. Мы оба должны были прыгнуть через класс — наши знания позволяли. И обоих остановили — в том числе родители, сказали, что это плохо, мол, дети постарше там, не надо. А когда Наташа пошла в лицей, у неё была ситуация, когда много детей, которые младше, а не старше.

— То есть вы 10 лет, как полагается, отучились в школе?

— Это очень зря было, я многократно говорил об этом. Это бессмысленное занятие, вспомните свои уроки — неужели вам нравилось это? Лучше бы было, когда это структурировано было. Класс — это клёво, я с этим не спорю, но под социализацией каждый понимает разное. Для каждого это своё. Большинство моих друзей были во дворе, а не в классе. У Наташи была та же история — основная масса друзей в кружках, во дворе. То есть очень редко статистически дети дружат классом. А вот про всевозможные варианты травли — очень много историй сейчас, то же самое АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), уж извините. Вроде запрещено, но всё равно есть. Сейчас дети не особо хотят сидеть на парах, уроках, делать что-то. На мой взгляд, это такая ситуация.

— Сейчас вы что делаете?

— Сейчас мы пытаемся бороться с беззаконием, пытаемся остановить травлю семьи в СМИ, мы будем бороться с этим всеми законными способами — мы в процессе. То, что я могу сказать, — то, что делает университет, это неэтично, непрофессионально и за рамками правового поля.

Ранее чета Тепляковых рассказала о том, что факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова отказывается раскрывать персональные данные Алисы Тепляковой её же родителям. В предоставленном для NEWS.ru Тепляковыми письме сказано, что мать девочки, Наталья, не является стороной соглашения с вузом и на основании этого получить дополнительную информацию от факультета не может.