Говорят маме Алисы, что она — никто: отец Тепляковой об ответах психфака

Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (психфак) отказывается раскрывать персональные данные девятилетней студентки Алисы Тепляковой её же родителям, рассказали NEWS.ru Наталья и Евгений Тепляковы, чья дочь сейчас обучается в МГУ. Последний подчеркнул, что замдекана психфака МГУ Артём Ковалёв в письмах Наталье говорит, «что она никто, и ей персональные данные ребёнка разглашать не будут» (имеется в распоряжении NEWS.ru).

Отец Алисы также добавил, что получил ответ Рособрнадзора, где сообщается, что девочка обучается по индивидуальному плану (имеется в распоряжении NEWS.ru). Таким образом Евгений Тепляков отреагировал на сообщения пресс-службы психфака МГУ о непосещении экзаменов его дочерью, называя ситуацию произволом и клеветой.

Мы считаем, что идёт кампания, направленная на продвижение ювенальной юстиции, так как нас всё время пытаются выставить неадекватными, что у нас насилие и абьюз. Второе — это дискредитация ЕГЭ, так как им невыгодно, и отсюда слухи берутся, что мы ничего не сдавали, что на ЕГЭ можно таскать любого и т.д. Третье — это запрет раннего развития как такового: все вундеркинды плохо кончат, что это якобы несчастные дети, которым нужно играть в куличики. А мы просто попали под раздачу, — отметил Евгений Тепляков.

Наталья Теплякова добавила, что психфак сейчас не предоставляет им индивидуальный учебный план (ИУП) Алисы, но обещает прислать документы после успешной сдачи девочкой всех экзаменов.

Это утверждает факультет. При этом у нас есть ответ Рособрнадзора, в котором сам университет говорит о том, что ИУП уже давно предоставлен. Но мы не в курсе, потому что с нами никто ничего не обсуждает, — подчеркнула Наталья Теплякова.

В предоставленном Тепляковыми ответе психфака утверждается, что Алиса «обучается на факультете по договору на оказание МГУ образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации», так как Наталья Теплякова — мать девочки — не является стороной соглашения с вузом, то и получить дополнительную информацию факультет ей предоставить не может.

Обучение на факультете психологии организуется в строгом соответствии с положением договора. Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на тот факт, что Вы не являетесь заказчиком по данному договору, в связи с чем в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» факультет психологии, <...> не имеет возможности предоставить дополнительную информацию [о сторонах договора], — говорится в документе.

Ранее представители Московского государственного университета заявили, что студентка факультета психологии девятилетняя Алиса Теплякова не пришла на зачёты и экзамены в конце декабря и в последний раз была замечена на учёбе 8 сентября. На факультете пытались установить контакт с девочкой или её родителями и предложить индивидуальный план обучения, однако инициатива оказалась безуспешна.

На факультете также подчеркнули, что им ничего не известно о желании девочки продолжать обучение, однако в любом случае вуз готов разработать индивидуальный учебный план, как того хотели родители, если Теплякова сдаст сессию и закроет долги. Сам Евгений объяснял, что его дочь могла отсутствовать на экзаменах, поскольку семье не известно расписание сессии и зачётов, а сама Алиса не пропустила ни единого экзамена по неуважительной причине.