МГУ с 15 июня начнёт принимать документы у иностранных абитуриентов

https://static.news.ru/photo/1769313a-99b1-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский государственный университет имени Ломоносова с 15 июня начнёт приём документов у иностранных абитуриентов.

По словам ректора вуза Виктора Садовничего, вступительные испытания пройдут в дистанционном режиме. В 2020 году ожидается около трёх тысяч новых обучающихся из зарубежных стран, цитирует ТАСС пресс-службу МГУ.

Уточняется, что 31 мая в университете состоится виртуальный День открытых дверей для абитуриентов из-за рубежа.

Всего в МГУ без учёта филиалов обучается около 8 тысяч иностранцев из 75 государств. Из них около 30% — граждане стран ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении. Ещё примерно 50% — граждане государств Азиатского региона - Китая, Кореи, Японии, Таиланда, Вьетнама.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ было бы правильно проводить с конца июня 2020 года. Это позволило бы вузам завершить в течение августа приёмную комиссию и начать учебный год традиционно 1 сентября. Садовничий высказал своё мнение по этому поводу 13 мая на совещании Российского совета ректоров, отметив при этом, что всё «будет зависеть от ситуации», писал NEWS.ru.