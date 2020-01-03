https://static.news.ru/photo/b4e86b9a-2e42-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен подвел итог перевозок пассажиров в 2019 году. Самым напряжённым днём стал 27 декабря. За смену подземкой и МЦК воспользовались 9 432 052 человека.

В 2018-м пик также пришёлся на конец декабря, но на 25 число. Тогда показатель составил 9 млн 358 тыс. пассажиров, говорится на официальном сайте предприятия.

Также в пресс-службе метро рассказали, что всего за 2019-й подземкой и МЦК воспользовались свыше 2,56 миллиарда пассажиров, что на 60 миллионов больше результата 2018 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самой востребованной у пассажиров Московского метрополитена в первый день 2020 года стала станция «Площадь Революции». 1 января ей воспользовались около 105 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что традиционно самыми популярными в новогоднюю ночь и первый день нового года становятся центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний.

В число самых многолюдных также вошли станции «ВДНХ», «Охотный Ряд», «Китай-город» и «Пушкинская».