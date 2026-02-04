Зимняя Олимпиада — 2026
Мешочки из лаваша с крабовыми палочками и сыром: хрустящие, сочные, с тающей начинкой. Готовятся за 15 минут — идеальная горячая закуска!

Фото: D-NEWS.ru
Холодные крабовые палочки и плавленый сыр кажутся довольно скромным дуэтом. Но, оказавшись в плену горячего лаваша, они совершают преображение: сыр растекается в нежнейший крем, обволакивая каждое волоконце крабовой палочки, создавая внутри мешочка единую бархатистую и очень ароматную субстанцию.

Для мешочков 200 граммов крабовых палочек мелко нарезаю или разбираю на тонкие волокна. Два плавленых сырка (или 150 г сливочного плавленого сыра в ванночке) натираю на крупной терке. Пучок укропа мелко рублю. В миске смешиваю крабовые палочки, сыр, укроп и 3 столовые ложки сметаны. Солю и перчу по вкусу. Начинка готова — она должна быть влажной, но не жидкой. Два больших тонких лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. Из обрезков нарезаю тонкие полоски — это будут «веревочки» для завязывания. На центр каждого квадрата выкладываю столовую ложку начинки. Собираю все края лаваша вверх, над начинкой формируя мешочек. Аккуратно, но плотно перевязываю «горлышко» приготовленной полоской из лаваша, как будто завязываю узелок на мешке. Выкладываю мешочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Одно яйцо слегка взбиваю вилкой и смазываю им верхушки и бока мешочков — это даст красивый глянцевый загар. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут, пока мешочки не станут равномерно золотистыми и хрустящими. Подаю сразу, горячими. Они хороши сами по себе или с соусом на основе сметаны с чесноком и зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
