Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю

Творожные булочки я пеку, когда хочется чего то домашнего, но без долгого замешивания теста. Они получаются мягкими внутри, с ароматной корочкой снаружи и подходят буквально ко всему — от утреннего кофе до вечернего десерта. Готовятся быстро, из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Для теста понадобится творог — 250 гр., яйцо — 1 шт., сахар — 120 гр., растительное масло без запаха — 60 мл., мука — 220 гр., разрыхлитель — 1 ч. л., молотая корица — 1 ч. л. и щепотка соли. Творог разминаем с яйцом, половиной сахара и солью до однородного состояния. Добавляем масло и хорошо перемешиваем.

Затем постепенно вводим муку и разрыхлитель, замешивая мягкое, эластичное тесто. Отдельно соединяем оставшиися сахар с корицей — это будет ароматная обсыпка. Из теста формируем небольшие булочки, обваливаем их в сахарно коричной смеси и выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. Для румяной корочки перед духовкой можно смазать булочки взбитым яйцом.

