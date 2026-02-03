Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:55

Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Творожные булочки я пеку, когда хочется чего то домашнего, но без долгого замешивания теста. Они получаются мягкими внутри, с ароматной корочкой снаружи и подходят буквально ко всему — от утреннего кофе до вечернего десерта. Готовятся быстро, из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой.

Для теста понадобится творог — 250 гр., яйцо — 1 шт., сахар — 120 гр., растительное масло без запаха — 60 мл., мука — 220 гр., разрыхлитель — 1 ч. л., молотая корица — 1 ч. л. и щепотка соли. Творог разминаем с яйцом, половиной сахара и солью до однородного состояния. Добавляем масло и хорошо перемешиваем.

Затем постепенно вводим муку и разрыхлитель, замешивая мягкое, эластичное тесто. Отдельно соединяем оставшиися сахар с корицей — это будет ароматная обсыпка. Из теста формируем небольшие булочки, обваливаем их в сахарно коричной смеси и выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. Для румяной корочки перед духовкой можно смазать булочки взбитым яйцом.

Ранее сообщалось, что в нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
творог — 250 г
яйцо — 1 шт.
сахар — 120 г
растительное масло без запаха — 60 мл.
мука — 220 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
молотая корица — 1 ч. л.
щепотка соли
Творог разминаем с яйцом, половиной сахара и солью до однородного состояния. Добавляем масло и хорошо перемешиваем.
Затем постепенно вводим муку и разрыхлитель, замешивая мягкое, эластичное тесто.
Из теста формируем небольшие булочки, обваливаем их в сахарно коричной смеси и выкладываем на противень с пергаментом.
Выпекаем 20 минут при 180 градусах. Для румяной корочки перед духовкой можно смазать булочки взбитым яйцом.
