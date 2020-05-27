Общество

Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ

21:34, 27 мая 2020 112
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Придать новые импульсы отношениям между ЕС и Россией, при этом сохраняя санкционную политику в отношении Москвы, призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Если не будет прогресса в Минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций, — цитирует её ТАСС.

Меркель добавила, что нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами. Она также заявила, что предстоящее председательство Германии в ЕС даёт возможность придать новые импульсы отношениям.

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны. Она отметила, что стороны пытаются урегулировать политические проблемы, которые стали поводом для санкций.

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