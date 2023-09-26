Меркачева заявила о необходимости тотальной проверки приемных семей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ева Меркачева

История с томской семьей является ужасающим поводом для начала тотальных проверок приемных родителей по всей России, заявила NEWS.ru правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, необходимо выяснить, как много случалось подобных происшествий и как много в результате них погибло детей.

СК подключился и начал все расследовать, но для нас правозащитников это хороший повод посмотреть, в каких условиях в целом проживают семьи с приемными детьми, как часто поступают жалобы на жестокое обращение, и как часто эти дети находятся в зоне конфликта. Необходимо выяснить, как много в этих семьях происходило происшествий, как много было смертей, и неважно приемных или родных детей, — отметила Меркачева.

Подобной базы на данный момент не существует, поэтому начать ее ведение будет сложно. По словам правозащитницы, на сегодняшний день органы опеки очень формально относятся к проверкам приемных семей, за которыми наблюдать просто необходимо.

Порой мы видим обратную реакцию, когда детей изымают из нормальных семей, а за семьями с приемными детьми, за которыми просто необходимо наблюдать, следят, мягко говоря, не очень внимательно, - заключила активистка.

Ранее сообщалось, что в Томской области приемная мать довела шестилетнюю девочку до клинической смерти. Женщина постоянно издевалась над своими детьми, что подтверждают показания всех членов семьи. Всего у обвиняемой было шесть детей — двое родных и четверо приемных.