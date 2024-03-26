Меркачева предложила альтернативу смертной казни Член СПЧ Меркачева: пожизненно заключенные могут обеспечивать себя в колонии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В качестве альтернативы смертной казни следует дать всем пожизненно заключенным возможность самим обеспечивать себя в колонии, чтобы компенсировать траты на свое содержание, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с НСН правозащитница уточнила, что некоторые колонии начинают постепенно выходить на самообеспечение, например «Черный дельфин».

У нас есть колонии, которые начинают выходить на самообеспечение, в частности «Черный дельфин». В этой колонии много производств: деревообработка, металлообработка. <...> Можно думать в этом направлении, чтобы они все максимально работали и покрывали расходы на свое содержание, — отметила член СПЧ.

Так, в «Черном дельфине» работают практически все пожизненно осужденные, в том числе пенсионеры. Часть заработанных средств идет на погашение исков потерпевших, а если таких нет, деньги перечисляются в бюджет колонии. Около трех-четырех тысяч рублей могут забирать на коммунальные услуги. Сейчас в России есть семь колоний для пожизненно заключенных. Они находятся в разных регионах, в основном в суровых местностях за чертой города. Меркачева добавила, что такие колонии тщательно охраняются, из них невозможно сбежать.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента ранее заявил, что для возвращения смертной казни не обязательно проводить в России референдум. По словам депутата, будет достаточно решения Конституционного суда (КС).