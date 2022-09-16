Мэрия Владивостока признала свою ошибку в организации концерта Клавы Коки

Фото: klavdiacoca/vk.com

Клава Кока

В мэрии Владивостока признали свою ошибку в организации концерта певицы Клавы Коки, выступившей в коротком платье у храма, пишет «ФедералПресс». Как рассказали изданию в администрации города, власти уже извинились перед жителями и обещали учесть этот опыт в будущем.

Администрация Владивостока признает, что отдельная композиция «Пьяную домой», которая также оказалась в программе выступления, была неуместна, — рассказали в пресс-службе.

При этом в мэрии подчеркнули, что Клаву Коку пригласили выступить в честь Дня знаний, потому что она пользуется популярностью среди городской молодежи, это подтвердил опрос, который ранее провели среди школьников Владивостока.

По словам самой певицы, она не видела, что рядом со сценой находится церковь. Во время выступления, и это подтверждается видео с концерта, она могла видеть только площадь и толпу зрителей.

Ранее сообщалось, что Клаву Коку проверят по двум статьям КоАП и Уголовного кодекса РФ после ее концерта в честь Дня знаний во Владивостоке. По данным Telegram-канала, родители подростков взбунтовались после того, как артистка спела «непристойные песни» в коротком платье на фоне церкви.

Взрослые при поддержке Минкульта Владивостока попросили проверить кумира своих детей. Сообщалось, что артистке якобы могут вменить статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.