Клаву Коку проверят по статье УК из-за выступления у храма

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певицу Клаву Коку проверят по двум статьям КоАП и Уголовного кодекса РФ после ее концерта в честь Дня знаний во Владивостоке, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, родители подростков взбунтовались после того, как артистка спела, как они посчитали, непристойные песни в коротком платье на фоне церкви.

Родители подростков при поддержке Минкульта Владивостока попросили проверить кумира своих детей. Коке могут вменить статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

Ранее судебные приставы объявили в розыск российскую певицу Монеточку за невыплату 500 тысяч рублей Стасу Костюшкину. До этого суд признал песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на композицию певца Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую» и обязал исполнительницу выплатить компенсацию.

Также стало известно, что концерт группы «ДДТ», запланированный 24 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге переносится на неопределенный срок, рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук. Он рекомендовал поклонникам послушать готовящийся к выходу альбом.