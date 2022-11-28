«Мемориал» признал журналиста Сафронова политзаключенным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Сафронов

Правозащитный проект «Поддержка политзэков. Мемориал» (правозащитный центр «Мемориал» внесен в список организаций, исполняющих функции иностранного агента) признал журналиста Ивана Сафронова политическим заключенным. Ранее его приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене. Правозащитники утверждают, что следствие так и не смогло доказать вину журналиста.

Сотрудничество Сафронова с Ларишем и Ворониным имело не шпионский, а чисто аналитический характер и включало в себя исключительно работу с открытыми источниками. Следствие не привело никаких доказательств того, что Лариш и Воронин были связаны с разведывательными службами зарубежных государств, кроме справок от СВР. Никаких доказательств вины Сафронова не удалось зафиксировать и в ходе шедшей с 2014 года прослушки телефонов Сафронова и слежки за ним, — говорится в сообщении.

Кроме того, авторы проекта считают, что дело могло иметь политический мотив. По их словам, Сафронов в своих расследованиях затрагивал чувствительные для российских силовых структур темы в средствах массовой информации.

4 сентября Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово». Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука.