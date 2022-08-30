Иван Сафронов в последнем слове назвал обвинения в шпионаже абсурдом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иван Сафронов

Советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом. Обвиняемый в госизмене Сафронов добавил, что следствие на протяжении двух лет пытается «подогнать» его действия до ареста под критерии обвинения. Он также отверг вину в передаче секретной информации чешскому журналисту Мартину Ларишу, пишет РБК.

Больше двух лет я нахожусь в СИЗО «Лефортово» под стражей. Всё, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа, — возмутился Сафронов.

Он добавил, что ему достаточно трех часов и ноутбука, чтобы доказать, что переданная информация была взята из открытых источников. Представитель прокуратуры Борис Локтионов запросил по делу бывшего журналиста 24 года колонии.

Журналист был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Следствие считает Сафронова причастным к передаче секретных данных о деятельности ВС России в Сирии и поставках вооружения в Африку, а также к работе на чешские спецслужбы. Заседание суда проходит в закрытом режиме.