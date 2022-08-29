Свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова о разглашении гостайны, немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту журналиста, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов (признан Минюстом физлицом, выступающим в качестве СМИ-иноагента). Ранее следствие вменяло Сафронову передачу некой информации о деятельности российских военных в Сирии Воронину. Последний дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.
Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова, — заявил Павлов.
При этом он не рассказал, какие именно данные были предоставлены в суде. Ранее издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, также писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Кроме этого, не была доказана причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.
Иван сегодня продолжил давать показания в суде, в ходе которых подробно прокомментировал расследование «Проекта». <...> После этого Сафронов попросил приобщить статью к материалам дела в качестве письменных заметок, которыми он пользовался при даче показаний. Ему в этом было отказано, — рассказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.
Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.
Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Ему вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.