Свидетель обвинения по делу Сафронова выступил в его поддержку Свидетель обвинения по делу Сафронова Воронин выступил в его поддержку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова о разглашении гостайны, немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту журналиста, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов (признан Минюстом физлицом, выступающим в качестве СМИ-иноагента). Ранее следствие вменяло Сафронову передачу некой информации о деятельности российских военных в Сирии Воронину. Последний дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

Воронин дал в суде показания, которые оправдывают Ивана Сафронова, — заявил Павлов.

При этом он не рассказал, какие именно данные были предоставлены в суде. Ранее издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, также писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Кроме этого, не была доказана причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.

Иван сегодня продолжил давать показания в суде, в ходе которых подробно прокомментировал расследование «Проекта». <...> После этого Сафронов попросил приобщить статью к материалам дела в качестве письменных заметок, которыми он пользовался при даче показаний. Ему в этом было отказано, — рассказал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.

Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.

Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Ему вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.