Генпрокуратура РФ официально обвинила Сафронова в госизмене

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Ему вменяется совершение государственной измены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ. Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования, — говорится в сообщении.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.

Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.

Ранее стало известно, что Сафронову вменили дополнительный эпизод. Теперь его также обвиняют в передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года тоже по делу о госизмене. По версии обвинения, Сафронов получил за передачу сведений $248.