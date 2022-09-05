Иван Сафронов получил 22 года колонии Журналиста Сафронова приговорили к 22 годам колонии по обвинению в госизмене

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Журналист Иван Сафронов (на заднем плане), обвиняемый в государственной измене

Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о госизмене. На закрытом заседании журналист был осужден на 22 года лишения свободы. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Окончательно назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в приговоре.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово». Из обвинительного заключения следует, что по версии следствия, журналист передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мосгорсуд огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене

Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение потребовало для журналиста заключения сроком на 24 года.

Как рассказывал NEWS.ru, уголовному преследованию подверглись уже двое защитников обвиняемого в госизмене журналиста — Иван Павлов и Дмитрий Талантов.