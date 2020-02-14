https://static.news.ru/photo/2bb7106a-4f76-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медиахолдинги совместно с благотворительным фондом и Ассоциацией коммуникационных агентств подписали меморандум о защите от мошенничества в социальной рекламе. СМИ хотят предотвратить риск сбора денег через соцрекламу.

Подписывали документ вице-президент Ассоциации Елена Решетова, исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе» Кира Симонова, директор программной дирекции ОТР Юрий Бабуров, пишет ТАСС.

До этого своё согласие письменно подтвердили «СТС Медиа», ВГТРК, «Газпром-Медиа». В меморандуме прописан свод рекомендаций для СМИ, чтобы удостовериться, что проводимые сборы денег действительно являются добросовестными.

В меморандуме указан перечень документов, которые стоит запросить у организации, размещающей рекламу с просьбой о помощи. Кроме этого, документ направлен на предотвращение рисков, которые могут нанести вред репутации добросовестных СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать на квитанциях ЖКХ любую коммерческую рекламу. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.